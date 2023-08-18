Володин Варфоломей Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Володин Терентий Меркулович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1858
Рождение ребёнка
16.07.1863
Дочь: Володина (Володина) Мария Варфоломеевна
Мать ребёнка: Володина (Харланова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
01.02.1867
Сын: Володин Семен Варфоломеевич
Мать ребёнка: Володина (Харланова) Анна Федоровна
Запись внесена указом Воронежской духовной консистории от 0302.1865.
Смерть
Неизвестно