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Володина (Харланова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: Харланова Варвара Елисеевна

Бракосочетание
02.11.1858

Муж: Володин Варфоломей Терентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1863

Дочь: Володина (Володина) Мария Варфоломеевна

Отец ребёнка: Володин Варфоломей Терентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1867

Сын: Володин Семен Варфоломеевич

Отец ребёнка: Володин Варфоломей Терентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Запись внесена указом Воронежской духовной консистории от 0302.1865.
Смерть
Неизвестно

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