Володина (Харланова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Бракосочетание
02.11.1858
Рождение ребёнка
16.07.1863
Дочь: Володина (Володина) Мария Варфоломеевна
Отец ребёнка: Володин Варфоломей Терентьевич
Рождение ребёнка
01.02.1867
Сын: Володин Семен Варфоломеевич
Отец ребёнка: Володин Варфоломей Терентьевич
Запись внесена указом Воронежской духовной консистории от 0302.1865.
Смерть
Неизвестно