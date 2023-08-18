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Харланова Варвара Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов Иван Ильич

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Володина (Харланова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Максина (Харланова) Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Харланов Иван Ильич

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Харланова (Харланова) Матрона

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.06.1852

Дочь: Харланова (Харланова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Харланов Иван Ильич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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