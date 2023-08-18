Харланова Варвара Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харланов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Володина (Харланова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Максина (Харланова) Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Харланов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Харланова (Харланова) Матрона
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.06.1852
Дочь: Харланова (Харланова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Харланов Иван Ильич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно