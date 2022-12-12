Михаил Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Филипов

Михаил Филипов

avatar

Место рождения

Кудрявцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Судаков Филипп Кузьмин

Мать: Судакова Анна Федоровна

Кудрявцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Судаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Судакова Неизвестно

Кудрявцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Судакова Неизвестно

Кудрявцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Судакова Неизвестно

Кудрявцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Евгенья Михайловна

Мать ребёнка: Судакова Неизвестно

Кудрявцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close