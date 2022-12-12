Михаил Филипов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Судаков Филипп Кузьмин
Мать: Судакова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Судаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Судакова Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Судакова Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Судакова Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Евгенья Михайловна
Мать ребёнка: Судакова Неизвестно
Смерть
После 1885