Судакова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиДо 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Судаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Судаков Михаил Филипов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Судакова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Судаков Михаил Филипов
Рождение ребёнка
1866
Сын: Судаков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Судаков Михаил Филипов
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Судакова Евгенья Михайловна
Отец ребёнка: Судаков Михаил Филипов
Смерть
До 1885