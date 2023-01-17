Судакова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судакова Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

До 1885

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Судаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Судаков Михаил Филипов

Кудрявцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Судакова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Судаков Михаил Филипов

Кудрявцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Судаков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Судаков Михаил Филипов

Кудрявцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Судакова Евгенья Михайловна

Отец ребёнка: Судаков Михаил Филипов

Кудрявцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
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