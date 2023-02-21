Пожитков Михаил Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1908 ст.
Сын: Пожитков Константин Михайлович
Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Сысоевна
Рождение ребёнка
02.08.1909 ст.
Сын: Пожитков Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Сысоевна
Рождение ребёнка
21.01.1915
Сын: Пожитков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Сысоевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Сысоевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожитков Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Сысоевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожитков Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Сысоевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно