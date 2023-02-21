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Пожитков Михаил Ульянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1908 ст.

Сын: Пожитков Константин Михайлович

Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Сысоевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.08.1909 ст.

Сын: Пожитков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Сысоевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1915

Сын: Пожитков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Сысоевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожитков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Сысоевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожитков Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Сысоевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожитков Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Сысоевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Пераскева Сысоевна

Смерть
Неизвестно
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