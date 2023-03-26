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Пожитков Ульян Нефедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Нефед Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1876 ст.

Сын: Пожитков Федор Ульянович

Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Михайловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.07.1879 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Михайловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.11.1880 ст.

Сын: Пожитков Григорий Ульянович

Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Михайловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Пераскева Михайловна

Смерть
Неизвестно
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