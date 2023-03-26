Пожитков Ульян Нефедович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пожитков Нефед Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1876 ст.
Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Михайловна
Рождение ребёнка
26.07.1879 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Михайловна
Рождение ребёнка
19.11.1880 ст.
Сын: Пожитков Григорий Ульянович
Мать ребёнка: Пожиткова Пераскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно