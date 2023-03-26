Пожиткова Пераскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пожитков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1876 ст.
Отец ребёнка: Пожитков Ульян Нефедович
Рождение ребёнка
26.07.1879 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пожитков Ульян Нефедович
Рождение ребёнка
19.11.1880 ст.
Сын: Пожитков Григорий Ульянович
Отец ребёнка: Пожитков Ульян Нефедович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно