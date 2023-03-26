Пожиткова Пераскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова Пераскева Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1876 г.р.
Скрыто настройками приватности
1880 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1876 ст.

Сын: Пожитков Федор Ульянович

Отец ребёнка: Пожитков Ульян Нефедович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.07.1879 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пожитков Ульян Нефедович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.11.1880 ст.

Сын: Пожитков Григорий Ульянович

Отец ребёнка: Пожитков Ульян Нефедович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Ульян Нефедович

Смерть
Неизвестно
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