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Иван Самуйлов

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770

Отец: Самуил (Иванов)

Мать: Мария Корнилова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1824

Жена: Соломония Терентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1831

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Соломония Терентиева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Николаева

Смерть
Неизвестно
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