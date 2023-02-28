Иван Самуйлов
Место рождения
Дата рожденияДо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770
Отец: Самуил (Иванов)
Мать: Мария Корнилова
Бракосочетание
12.11.1824
Жена: Соломония Терентиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1831
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Соломония Терентиева
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Николаева
Смерть
Неизвестно