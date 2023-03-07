Соломония Терентиева
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти22.03.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Терентий (Кириллов)
Мать: Улита Григорьева
Бракосочетание
12.11.1824
Муж: Иван Самуйлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1831
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Самуйлов
Смерть
22.03.1834
Причина смерти: от обложной болезни
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище