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Соломония Терентиева

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Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1799

Дата смерти

22.03.1834

Пол

Женский

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

1774 г.р.

Муж

До 1770 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Терентий (Кириллов)

Мать: Улита Григорьева

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.11.1824

Муж: Иван Самуйлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1831

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Самуйлов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
22.03.1834
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от обложной болезни
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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