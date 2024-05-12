Климонтова Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климонтова Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мироненко (Климонтова) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Климонтов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнева (Климонтова) Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Климонтов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
23.08.1910

Дочь: Полунина (Климонтова) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Климонтов Михаил Яковлевич

Поляновка, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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