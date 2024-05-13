Климонтов Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климонтов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мироненко (Климонтова) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Климонтова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнева (Климонтова) Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Климонтова Мария Павловна
Рождение ребёнка
23.08.1910
Дочь: Полунина (Климонтова) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Климонтова Мария Павловна
Поляновка, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно