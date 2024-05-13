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Климонтов Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климонтов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мироненко (Климонтова) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Климонтова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнева (Климонтова) Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Климонтова Мария Павловна

Рождение ребёнка
23.08.1910

Дочь: Полунина (Климонтова) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Климонтова Мария Павловна

Поляновка, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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