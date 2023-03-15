Ларина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Василий

Отец ребёнка: Ларин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Иван

Отец ребёнка: Ларин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Николай

Отец ребёнка: Ларин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Александр

Отец ребёнка: Ларин Алексей

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
31.05.1935

Дочь: Пустарнакова (Ларина) Александра

Отец ребёнка: Ларин Алексей

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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