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Черненко Иван Васильевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

27.08.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1883 ст.

Отец: Черненко Василий Ефимович

Мать: Черненко Александра Харитоновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GR-D?i=378&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
28.08.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
31.01.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Гаврилович Черников
Восприемник
27.02.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Гаврилович Черников
Восприемник
31.10.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Кузьма Филиппович Андреяш
Смерть
Неизвестно
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