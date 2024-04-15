Черненко Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1883 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GR-D?i=378&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
28.08.1883 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
31.01.1903 ст.
Никита Гаврилович Черников
Восприемник
27.02.1904 ст.
Василий Гаврилович Черников
Восприемник
31.10.1906 ст.
Кузьма Филиппович Андреяш
Смерть
Неизвестно