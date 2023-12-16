Черненко Александра Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Александра Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1883 ст.

Сын: Черненко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Черненко Василий Ефимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GR-D?i=378&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.11.1884 ст.

Сын: Черненко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Черненко Василий Ефимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-W?cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненко Василий Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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