Черненко Александра Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1883 ст.
Отец ребёнка: Черненко Василий Ефимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GR-D?i=378&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.11.1884 ст.
Отец ребёнка: Черненко Василий Ефимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-W?cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно