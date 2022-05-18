Новоженова (Советова) Галина Николаевна
женский, родилась 30.03.1950
ОтецСоветов Николай Михайлович09.05.1917 г.р.
МатьСоветова (Денисова) Анна Григорьевна02.02.1921 г.р.
Супруги
Новоженов Василий ЯковлевичНеизвестно г.р.
Дети
Новоженов Сергей ВасильевичОколо 1971 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1971
Сын: Новоженов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Новоженов Василий Яковлевич