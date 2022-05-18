Новоженова (Советова) Галина Николаевна 30.03.1950 — найти родственников по фамилии на Familio

Новоженова (Советова) Галина Николаевна

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 30.03.1950

Отец
Советов Николай Михайлович09.05.1917 г.р.
Мать
Советова (Денисова) Анна Григорьевна02.02.1921 г.р.
Супруги
Новоженов Василий ЯковлевичНеизвестно г.р.
Дети
Новоженов Сергей ВасильевичОколо 1971 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1950

Отец: Советов Николай Михайлович

Мать: Советова (Денисова) Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоженов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1971

Сын: Новоженов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Новоженов Василий Яковлевич

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