Советова (Денисова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Советова (Денисова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1921

Дата смерти

20.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1921

Отец: Денисов Григорий Емельянович

Мать: Денисова Матрёна Сергеевна

Бракосочетание
1937

Муж: Советов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
05.06.1945

Сын: Советов Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Ефремова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
30.03.1950

Дочь: Новоженова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
14.02.1958

Дочь: Чернега Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
11.11.1960

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
11.03.1962

Дочь: Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
05.01.1966

Дочь: Громова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович

Смерть
20.12.1996
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