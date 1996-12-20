Советова (Денисова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1921
Дата смерти20.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1921
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
05.06.1945
Сын: Советов Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Ефремова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
30.03.1950
Дочь: Новоженова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
14.02.1958
Дочь: Чернега Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
11.11.1960
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
11.03.1962
Дочь: Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
05.01.1966
Дочь: Громова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович
Смерть
20.12.1996