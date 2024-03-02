Советов Николай Михайлович
мужской, родился 09.05.1917, Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 11.02.1973, Орск, город Орск, Оренбургская область
ОтецСоветов Михаил Иванович05.09.1892 г.р.
МатьСоветова (Бобкова) Анна Михайловна25.09.1892 г.р.
Супруги
Дети
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Сын: Советов Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Советова (Денисова) Анна Григорьевна
Дочь: Ефремова (Советова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Советова (Денисова) Анна Григорьевна
Дочь: Новоженова (Советова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Советова (Денисова) Анна Григорьевна
Дочь: Чернега (Советова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Советова (Денисова) Анна Григорьевна
Дочь: (Советова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Советова (Денисова) Анна Григорьевна
Дочь: (Советова) Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Советова (Денисова) Анна Григорьевна
Дочь: Громова (Советова) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Советова (Денисова) Анна Григорьевна