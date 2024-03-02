Советов Николай Михайлович 09.05.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Советов Николай Михайлович

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 09.05.1917, Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 11.02.1973, Орск, город Орск, Оренбургская область

Отец
Советов Михаил Иванович05.09.1892 г.р.
Мать
Советова (Бобкова) Анна Михайловна25.09.1892 г.р.
Супруги
Советова (Денисова) Анна Григорьевна02.02.1921 г.р.
Дети
Советов Виталий Николаевич05.06.1945 г.р.
Ефремова (Советова) Надежда Николаевна07.10.1947 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1917

Отец: Советов Михаил Иванович

Мать: Советова (Бобкова) Анна Михайловна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
09.05.1917 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Работа или профессия
С ?.10.1931 по ?.09.1935
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рабочий совхоза "Турай"

Работа или профессия
С ?.09.1935 по ?.07.1936
Чебеньки, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область

Ученик-токарь станции Чебеньки Орской ж.д.

Работа или профессия
С ?.07.1936 по ?.12.1936
Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Токарь Разномойской машино-тракторной станции

Работа или профессия
С ?.12.1936 по ?.10.1938
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Учётчик труда полеводческой и тракторной бригады колхоза "Парижская комунна" в д. Старый Турай.

Бракосочетание
01.10.1937 ст.

Жена: Советова (Денисова) Анна Григорьевна

Новый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Военная служба
С ?.10.1938 по ?.06.1939

Курсант школы младших командиров в/ч 7171 Забайкальский Военный Округ

Военная служба
С ?.06.1939 по ?.05.1941

Командир отделений 7171 отдельного батальона связи 93 стрелковой дивизии. Забайкальский военный округ

Вступление в партию
18.04.1941

Постановление парткомиссии 93 с.д. Протокол №28 На тот момент дивизия находилась в Забайкальском ВО п.б. №4009743 п.б. №01708213

Военная служба
С ?.05.1941 по ?.08.1942

Старшина роты и командир взвода 17 отдельного батальона связи 93 стрелковой дивизии Западный фронт.

Военная служба
С ?.05.1941 по ?.08.1942

Старшина роты и командир взвода 17 отдельного батальона связи 93 стрелковой дивизии Западный фронт.

Подвиг
16.11.1941

Указано в наградном листе на Красную Звезду

Подвиг
02.01.1942

Указано в наградном листе на Красную Звезду

Военная награда
05.01.1942

Красная звезда

Ранение
?.08.1942

Лечение в госпитале
С ?.08.1942 по ?.09.1943
Москва, город федерального значения Москва

На излечении по ранению в военгоспитале. гор. Москва.

Работа или профессия
С ?.09.1943 по ?.02.1944
Новый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Председатель Ново-Турайского сельсовета

Работа или профессия
С ?.02.1944 по ?.11.1950
Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Председатель Троицкого сельсовета

Рождение ребёнка
05.06.1945

Сын: Советов Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Советова (Денисова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
07.10.1947

Дочь: Ефремова (Советова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Советова (Денисова) Анна Григорьевна

Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Актовая запись № 108

Рождение ребёнка
30.03.1950

Дочь: Новоженова (Советова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Советова (Денисова) Анна Григорьевна

Работа или профессия
С ?.12.1950 по ?.11.1951
Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Уполномоченный Чкаловского отделения Главчерметал

Работа или профессия
С ?.12.1951 по ?.06.1952
Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Инструктор Заготконторы Райпотребсоюза

Работа или профессия
С ?.06.1952
Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Уполномоченный Чкаловского отделения Главчерметал.

Рождение ребёнка
14.02.1958

Дочь: Чернега (Советова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Советова (Денисова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
11.11.1960

Дочь: (Советова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Советова (Денисова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
11.03.1962

Дочь: (Советова) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Советова (Денисова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.01.1966

Дочь: Громова (Советова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Советова (Денисова) Анна Григорьевна

Смерть
11.02.1973
Орск, город Орск, Оренбургская область

Актовая запись №238 от 12.02.1973

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