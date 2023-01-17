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Советов Николай Михайлович

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Место рождения

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.05.1917

Дата смерти

11.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1917

Отец: Советов Михаил Иванович

Мать: Советова Анна Михайловна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1937

Жена: Советова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.06.1945

Сын: Советов Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Советова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Ефремова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Советова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
30.03.1950

Дочь: Новоженова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Советова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
14.02.1958

Дочь: Чернега Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Советова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
11.11.1960

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Советова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
11.03.1962

Дочь: Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Советова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.01.1966

Дочь: Громова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Советова Анна Григорьевна

Смерть
11.02.1973
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