Вера Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВера Григорьева

Вера Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агафья Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Степанов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Герасим Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Степанов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Максим Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисей Степанов

Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close