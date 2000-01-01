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Моисей Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Степан Демьянов

Мать: Анна Моисеева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агафья Моисеева

Мать ребёнка: Вера Григорьева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Герасим Моисеев

Мать ребёнка: Вера Григорьева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Максим Моисеев

Мать ребёнка: Вера Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Григорьева

Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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