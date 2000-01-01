Моисей Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Степан Демьянов
Мать: Анна Моисеева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агафья Моисеева
Мать ребёнка: Вера Григорьева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Герасим Моисеев
Мать ребёнка: Вера Григорьева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Максим Моисеев
Мать ребёнка: Вера Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Григорьева
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно