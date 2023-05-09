Макаренко Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаренко Василий Иванович

Мать: Макаренко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абакумова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абакумов Эдуард Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абакумов Юрий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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