Макаренко Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаренко Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Макаренко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренко Александр Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренко Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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