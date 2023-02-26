Евдокия Иванова
Место рожденияд.Сыроквашино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смерти14.05.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Иван Никифоров
Мать: ?
д.Сыроквашино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.02.1899
Муж: Михаил Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
14.05.1899
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сыроквашинском кладбище Фащевского прихода Поречского уезда Смоленской губ.