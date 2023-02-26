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Евдокия Иванова

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Место рождения

д.Сыроквашино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

14.05.1899

Пол

Женский

Отец

До 1860 г.р.

Мать

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Иван Никифоров

Мать: ?

д.Сыроквашино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.02.1899

Муж: Михаил Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
14.05.1899
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сыроквашинском кладбище Фащевского прихода Поречского уезда Смоленской губ.
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