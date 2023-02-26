Иван Никифоров
Место рожденияд.Сыроквашино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: ?
Мать: не указана
д.Сыроквашино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: ?
д.Сыроквашино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1881
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Сыроквашино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Сыроквашино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1899
унтер-офицер
Смерть
Неизвестно