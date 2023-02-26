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Иван Никифоров

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Место рождения

д.Сыроквашино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: ?

Мать: не указана

д.Сыроквашино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: ?

д.Сыроквашино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Сыроквашино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Сыроквашино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1899
унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
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