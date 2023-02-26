?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Иван Никифоров
Мать ребёнка: не указана
д.Сыроквашино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Фёкла (Никифорова)
Мать ребёнка: не указана
Д.Сыроквашы Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно