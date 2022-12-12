Самарина (Зубова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зубов Николай Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1803 ст.
Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Волкова Мария Германовна
Отец ребёнка: Самарин Герман Фёдорович
Посадница, Спасская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно