Самарина (Зубова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина (Зубова) Мария Николаевна

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Место рождения

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубов Николай Матвеевич

Мать: не указана

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.05.1803 ст.

Муж: Самарин Герман Фёдорович

Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Волкова Мария Германовна

Отец ребёнка: Самарин Герман Фёдорович

Посадница, Спасская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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