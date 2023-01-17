Зубов Николай Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубов Николай Матвеевич

Зубов Николай Матвеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

30.03.1815 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Зубов Матвей Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колычева Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самарина Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
30.03.1815 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close