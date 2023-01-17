Зубов Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти30.03.1815 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Зубов Матвей Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колычева Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самарина Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
30.03.1815 ст.