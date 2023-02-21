Самарин Герман Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1803 ст.
Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Волкова Мария Германовна
Мать ребёнка: Самарина Мария Николаевна
Посадница, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно