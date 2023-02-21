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Самарин Герман Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.05.1803 ст.

Жена: Самарина Мария Николаевна

Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Волкова Мария Германовна

Мать ребёнка: Самарина Мария Николаевна

Посадница, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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