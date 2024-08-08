Макаров Савелий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1820
Отец: Макаров Иван Васильевич
В ИВ 1823 года - 3 года. В РС 1834 года - 13 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 757. В ИВ 1853 года - 43 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Макаров Никифор Савельевич
Мать ребёнка: Макарова Ирина Константиновна
В ИВ 1853 года - 11 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Макаров Кирилл Савельевич
Мать ребёнка: Макарова Ирина Константиновна
В ИВ 1853 года - 8 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Смерть
Неизвестно