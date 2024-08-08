Макаров Савелий Иванович Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Савелий Иванович

Место рождения

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Макаров Иван Васильевич

Мать: Макарова Ульяна Никитична

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1823 года - 3 года. В РС 1834 года - 13 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 757. В ИВ 1853 года - 43 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Макаров Никифор Савельевич

Мать ребёнка: Макарова Ирина Константиновна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1853 года - 11 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Макаров Кирилл Савельевич

Мать ребёнка: Макарова Ирина Константиновна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1853 года - 8 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Смерть
Неизвестно

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