Макарова Ирина Константиновна Около 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова Ирина Константиновна

Макарова Ирина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

В ИВ 1853 года - 43 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Макаров Никифор Савельевич

Отец ребёнка: Макаров Савелий Иванович

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1853 года - 11 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Макаров Кирилл Савельевич

Отец ребёнка: Макаров Савелий Иванович

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1853 года - 8 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.