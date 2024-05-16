Макарова Ирина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
В ИВ 1853 года - 43 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Макаров Никифор Савельевич
Отец ребёнка: Макаров Савелий Иванович
В ИВ 1853 года - 11 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Макаров Кирилл Савельевич
Отец ребёнка: Макаров Савелий Иванович
В ИВ 1853 года - 8 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 19 об.
Смерть
Неизвестно