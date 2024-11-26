Одоевская (Филиппова) Екатерина Алексеевна После 1770 — найти родственников по фамилии на Familio

Одоевская (Филиппова) Екатерина Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1770

умерла 1848

Супруги
Одоевский Фёдор Сергеевич14.04.1771 г.р.
Дети
Одоевский Владимир Фёдорович30.07.1803 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1803

Сын: Одоевский Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Одоевский Фёдор Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
06.10.1818

Муж: Одоевский Фёдор Сергеевич

Смерть
1848

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