Одоевская (Филиппова) Екатерина Алексеевна
женский, родилась После 1770
умерла 1848
Супруги
Одоевский Фёдор Сергеевич14.04.1771 г.р.
Дети
Одоевский Владимир Фёдорович30.07.1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1803
Сын: Одоевский Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Одоевский Фёдор Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
06.10.1818
Смерть
1848