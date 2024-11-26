Одоевский Владимир Фёдорович 30.07.1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Одоевский Владимир Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.07.1803, Москва, город федерального значения Москва

умер 27.02.1869, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Одоевская (Филиппова) Екатерина АлексеевнаПосле 1770 г.р.
Отец
Одоевский Фёдор Сергеевич14.04.1771 г.р.
Супруги
Одоевская (Ланская) Ольга Степановна11.01.1797 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1803

Отец: Одоевский Фёдор Сергеевич

Мать: Одоевская (Филиппова) Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
17.09.1826

Жена: Одоевская (Ланская) Ольга Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
27.02.1869
Москва, город федерального значения Москва

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