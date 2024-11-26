Одоевский Владимир Фёдорович
мужской, родился 30.07.1803, Москва, город федерального значения Москва
умер 27.02.1869, Москва, город федерального значения Москва
МатьОдоевская (Филиппова) Екатерина АлексеевнаПосле 1770 г.р.
ОтецОдоевский Фёдор Сергеевич14.04.1771 г.р.
Супруги
Одоевская (Ланская) Ольга Степановна11.01.1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1803
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.09.1826
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
27.02.1869
Москва, город федерального значения Москва