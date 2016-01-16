Асатурян Вагинак Аршалуйсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1942
Дата смерти16.01.2016
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1942
Отец: Асатурян Аршалуйс Анушаванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Снхчян Лена Гургеновна
Рождение ребёнка
30.04.1970
Дочь: Асатурян Гоар Вагинаковна
Мать ребёнка: Снхчян Лена Гургеновна
Рождение ребёнка
09.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1974
Сын: Асатурян Аршалуйс Вагинакович
Мать ребёнка: Снхчян Лена Гургеновна
Рождение ребёнка
18.05.1977
Сын: Асатурян Сако-Арарат Вагинакович
Мать ребёнка: Снхчян Лена Гургеновна
Смерть
16.01.2016