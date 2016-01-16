Асатурян Вагинак Аршалуйсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асатурян Вагинак Аршалуйсович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1942

Дата смерти

16.01.2016

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1942

Отец: Асатурян Аршалуйс Анушаванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снхчян Лена Гургеновна

Рождение ребёнка
30.04.1970

Дочь: Асатурян Гоар Вагинаковна

Мать ребёнка: Снхчян Лена Гургеновна

Рождение ребёнка
09.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1974

Сын: Асатурян Аршалуйс Вагинакович

Мать ребёнка: Снхчян Лена Гургеновна

Рождение ребёнка
18.05.1977

Сын: Асатурян Сако-Арарат Вагинакович

Мать ребёнка: Снхчян Лена Гургеновна

Смерть
16.01.2016

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