Снхчян Лена Гургеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.1970
Дочь: Асатурян Гоар Вагинаковна
Отец ребёнка: Асатурян Вагинак Аршалуйсович
Рождение ребёнка
07.11.1974
Сын: Асатурян Аршалуйс Вагинакович
Отец ребёнка: Асатурян Вагинак Аршалуйсович
Рождение ребёнка
18.05.1977
Сын: Асатурян Сако-Арарат Вагинакович
Отец ребёнка: Асатурян Вагинак Аршалуйсович
Бракосочетание
Неизвестно