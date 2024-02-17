Снхчян Лена Гургеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снхчян Лена Гургеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1934

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1970

Дочь: Асатурян Гоар Вагинаковна

Отец ребёнка: Асатурян Вагинак Аршалуйсович

Рождение ребёнка
07.11.1974

Сын: Асатурян Аршалуйс Вагинакович

Отец ребёнка: Асатурян Вагинак Аршалуйсович

Рождение ребёнка
18.05.1977

Сын: Асатурян Сако-Арарат Вагинакович

Отец ребёнка: Асатурян Вагинак Аршалуйсович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асатурян Вагинак Аршалуйсович

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