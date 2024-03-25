Асатурян Аршалуйс Вагинакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асатурян Аршалуйс Вагинакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1974

Отец: Асатурян Вагинак Аршалуйсович

Мать: Снхчян Лена Гургеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баласанян- Асатурян Карине Степановна

Рождение ребёнка
10.11.2005

Сын: Асатурян Арсений Аршалуйсович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.10.2008

Дочь: Асатурян Анжелина Аршалуйсовна

Мать ребёнка: Баласанян- Асатурян Карине Степановна

Рождение ребёнка
01.06.2019

Сын: Асатурян Артём Аршалуйсович

Мать ребёнка: не указана

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