Асатурян Аршалуйс Вагинакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.2005
Сын: Асатурян Арсений Аршалуйсович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.10.2008
Дочь: Асатурян Анжелина Аршалуйсовна
Мать ребёнка: Баласанян- Асатурян Карине Степановна
Рождение ребёнка
01.06.2019
Сын: Асатурян Артём Аршалуйсович
Мать ребёнка: не указана