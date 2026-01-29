Голицын Павел Сергеевич 29.06.1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицын Павел Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 29.06.1788, Сосновка, Кіровоградська область

умер 21.01.1837

Отец
Голицын Сергей Фёдорович05.11.1749 г.р.
Мать
Голицына (Энгельгардт) Варвара Васильевна12.03.1757 г.р.
Супруги
Голицына (Кройер) Теофила Петровна1792 г.р.
Дети
Оболенская (Голицына) Александра Павловна1819 г.р.
Голицын Василий Павлович30.08.1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1788

Отец: Голицын Сергей Фёдорович

Мать: Голицына (Энгельгардт) Варвара Васильевна

Сосновка, Кіровоградська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голицына (Кройер) Теофила Петровна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Оболенская (Голицына) Александра Павловна

Мать ребёнка: Голицына (Кройер) Теофила Петровна

Рождение ребёнка
30.08.1821

Сын: Голицын Василий Павлович

Мать ребёнка: Голицына (Кройер) Теофила Петровна

Ерназар, Бескарагайский район, Абайская область

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Голицына Анна Павловна

Мать ребёнка: Голицына (Кройер) Теофила Петровна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Прокунинa (Голицына) Юлия Павловна

Мать ребёнка: Голицына (Кройер) Теофила Петровна

Смерть
21.01.1837

Рождение ребёнка
29.01.1837

Дочь: Манвелова (Голицына) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Голицына (Кройер) Теофила Петровна

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