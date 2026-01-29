Голицын Павел Сергеевич
мужской, родился 29.06.1788, Сосновка, Кіровоградська область
умер 21.01.1837
ОтецГолицын Сергей Фёдорович05.11.1749 г.р.
МатьГолицына (Энгельгардт) Варвара Васильевна12.03.1757 г.р.
Супруги
Голицына (Кройер) Теофила Петровна1792 г.р.
Дети
Голицын Василий Павлович30.08.1821 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1788
Сосновка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Оболенская (Голицына) Александра Павловна
Мать ребёнка: Голицына (Кройер) Теофила Петровна
Рождение ребёнка
30.08.1821
Мать ребёнка: Голицына (Кройер) Теофила Петровна
Ерназар, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Голицына Анна Павловна
Мать ребёнка: Голицына (Кройер) Теофила Петровна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Прокунинa (Голицына) Юлия Павловна
Мать ребёнка: Голицына (Кройер) Теофила Петровна
Смерть
21.01.1837
Рождение ребёнка
29.01.1837
Дочь: Манвелова (Голицына) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Голицына (Кройер) Теофила Петровна