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Оболенская (Голицына) Александра Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

13.12.1897

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1839

Муж: Оболенский Василий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Пречистенского Сорока Афанасие-Кирилловская на Сивцевом Вражке церковь, Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Оболенский Василий Александрович

Смерть
13.12.1897