Оболенская (Голицына) Александра Павловна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенская (Голицына) Александра Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1819

умерла 13.12.1897, Могилев, Могилёвская область

Отец
Голицын Павел Сергеевич29.06.1788 г.р.
Мать
Голицына (Кройер) Теофила Петровна1792 г.р.
Супруги
Оболенский Василий Александрович20.02.1817 г.р.
Дети
Оболенский Василий ВасильевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Голицын Павел Сергеевич

Мать: Голицына (Кройер) Теофила Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Оболенский Василий Александрович

Бракосочетание
15.10.1839

Муж: Оболенский Василий Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Пречистенского Сорока Афанасие-Кирилловская на Сивцевом Вражке церковь, Москва, Российская Империя

Смерть
13.12.1897
Могилев, Могилёвская область

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