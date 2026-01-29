Оболенская (Голицына) Александра Павловна
женский, родилась 1819
умерла 13.12.1897, Могилев, Могилёвская область
ОтецГолицын Павел Сергеевич29.06.1788 г.р.
МатьГолицына (Кройер) Теофила Петровна1792 г.р.
Супруги
Оболенский Василий Александрович20.02.1817 г.р.
Дети
Оболенский Василий ВасильевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Оболенский Василий Александрович
Бракосочетание
15.10.1839
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.12.1897
Могилев, Могилёвская область