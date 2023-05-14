Оболенская (Голицына) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти13.12.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1839
Москва, город федерального значения Москва
Пречистенского Сорока Афанасие-Кирилловская на Сивцевом Вражке церковь, Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Оболенский Василий Александрович
Смерть
13.12.1897