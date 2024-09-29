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Вейде Акилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вейде Генрих (Андрей) Генрихович (Андреевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаушкин Георгий

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Лаушкин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Лаушкин Георгий

Нарва, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Дочь: Лаушкина Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Лаушкин Георгий

Нарва, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Вейде Елизавета Андреевна (Генриховна)

Отец ребёнка: Вейде Генрих (Андрей) Генрихович (Андреевич)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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