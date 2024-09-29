Вейде Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаушкин Георгий
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Лаушкин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Лаушкин Георгий
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Дочь: Лаушкина Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Лаушкин Георгий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Вейде Елизавета Андреевна (Генриховна)
Отец ребёнка: Вейде Генрих (Андрей) Генрихович (Андреевич)
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно