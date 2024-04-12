Митянин Фёдор Захарович
Место рождения
Дата рождения02.02.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1815 ст.
Отец: Митянин Захар Афанасьевич
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1815 г. / Раздел "О родившихся", №16. С. 91 об.
Крещение
07.02.1815 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно