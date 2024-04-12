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Митянин Фёдор Захарович

Место рождения

Дубась, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

02.02.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1815 ст.

Отец: Митянин Захар Афанасьевич

Мать: не указана

Дубась, Пермский уезд, Пермская губерния
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1815 г. / Раздел "О родившихся", №16. С. 91 об.
Крещение
07.02.1815 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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