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Сорокин Иван Мамонтович

Место рождения

д. Полутовская

Дата рождения

1745

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Сорокин Мамонт Степанович

Мать: Сорокина Матрона Фёдоровна

д. Полутовская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Анна Нестеровна

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1780

Сын: Сорокин Борис Иванович

Мать ребёнка: Сорокина Анна Нестеровна

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Мария Ивановна (Старшая)

Мать ребёнка: Сорокина Анна Нестеровна

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мария Ивановна (Младшая)

Мать ребёнка: Сорокина Анна Нестеровна

д. Полутовская
Смерть
1815
д. Полутовская

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