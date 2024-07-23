Сорокин Иван Мамонтович
Место рожденияд. Полутовская
Дата рождения1745
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
д. Полутовская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Анна Нестеровна
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Сорокина Анна Нестеровна
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Мария Ивановна (Старшая)
Мать ребёнка: Сорокина Анна Нестеровна
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мария Ивановна (Младшая)
Мать ребёнка: Сорокина Анна Нестеровна
д. Полутовская
Смерть
1815
д. Полутовская