Сорокина Анна Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Анна Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сорокин Борис Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Мамонтович

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Мария Ивановна (Старшая)

Отец ребёнка: Сорокин Иван Мамонтович

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мария Ивановна (Младшая)

Отец ребёнка: Сорокин Иван Мамонтович

д. Полутовская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Иван Мамонтович

д. Полутовская
Смерть
Неизвестно
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