Сорокина Анна Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Сорокин Иван Мамонтович
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Мария Ивановна (Старшая)
Отец ребёнка: Сорокин Иван Мамонтович
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мария Ивановна (Младшая)
Отец ребёнка: Сорокин Иван Мамонтович
д. Полутовская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Полутовская
Смерть
Неизвестно