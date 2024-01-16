Сорокина Матрона Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Матрона Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Сорокин Иван Мамонтович

Отец ребёнка: Сорокин Мамонт Степанович

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1769

Сын: Сорокин Иван Мамонтович (Младший)

Отец ребёнка: Сорокин Мамонт Степанович

д. Полутовская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Мамонт Степанович

д. Полутовская
Смерть
Неизвестно
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