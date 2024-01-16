Сорокина Матрона Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Сорокин Мамонт Степанович
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1769
Сын: Сорокин Иван Мамонтович (Младший)
Отец ребёнка: Сорокин Мамонт Степанович
д. Полутовская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Полутовская
Смерть
Неизвестно