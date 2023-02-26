Антохин Борис Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтохин Борис Прохоров

Антохин Борис Прохоров

avatar

Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1860

Сын: Антохин Борис Борисов

Мать ребёнка: не указана

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Антохин Павел Борисов

Мать ребёнка: не указана

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close