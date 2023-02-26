Антохин Борис Прохоров
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1860
Мать ребёнка: не указана
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1876
Мать ребёнка: не указана
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно