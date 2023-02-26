Антохин Борис Борисов
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения22.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1860
Отец: Антохин Борис Прохоров
Мать: не указана
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1879
Сын: Антохин Иван Борисов
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Параскева Борисова
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно