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Антохин Борис Борисов

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

22.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1860

Отец: Антохин Борис Прохоров

Мать: не указана

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1879

Сын: Антохин Иван Борисов

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Параскева Борисова

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Антохин Косьма Борисов

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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