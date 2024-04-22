Гультяева (Киселёва) Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Киселёва) Ксения Алексеевна

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

28.01.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1890 ст.

Отец: Киселёв Алексей Николаевич

Мать: Киселёва Дарья Алексеевна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1910 ст.

Сын: Гультяев Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Гультяев Яков Васильевич

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1912 ст.

Сын: Гультяев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Гультяев Яков Васильевич

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1913 ст.

Сын: Гультяев Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Гультяев Яков Васильевич

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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