Гультяева (Киселёва) Ксения Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
04.05.1910 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
30.01.1912 ст.
Сын: Гультяев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Гультяев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
04.03.1913 ст.
Сын: Гультяев Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Гультяев Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно