Гультяев Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1910 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
30.01.1912 ст.
Сын: Гультяев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Гультяева Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
04.03.1913 ст.
Сын: Гультяев Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Гультяева Ксения Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно