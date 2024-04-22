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Гультяев Яков Васильевич

Место рождения

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1910 ст.

Сын: Гультяев Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Гультяева Ксения Алексеевна

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1912 ст.

Сын: Гультяев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Гультяева Ксения Алексеевна

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1913 ст.

Сын: Гультяев Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Гультяева Ксения Алексеевна

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Ксения Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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