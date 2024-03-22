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Киселёв Алексей Николаевич

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Киселёв Николай Павлович

Мать: Киселёва Акулина Максимовна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Жена: Киселёва Дарья Алексеевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Киселёв Ануфрий Алексеевич

Мать ребёнка: Киселёва Дарья Алексеевна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1890 ст.

Дочь: Гультяева Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Киселёва Дарья Алексеевна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.

Сын: Киселёв Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Киселёва Дарья Алексеевна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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