Киселёв Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1883
Сын: Киселёв Ануфрий Алексеевич
Мать ребёнка: Киселёва Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
28.01.1890 ст.
Дочь: Гультяева Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Киселёва Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.
Сын: Киселёв Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Киселёва Дарья Алексеевна
Смерть
Неизвестно