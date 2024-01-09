Булавин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 15.03.1922
Сын: Булавин Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Булавина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юля
Мать ребёнка: Булавина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булавин Павел
Мать ребёнка: Булавина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булавина Ольга
Смерть
Неизвестно