Булавин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.03.1922

Сын: Булавин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Булавина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юля

Мать ребёнка: Булавина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булавин Павел

Мать ребёнка: Булавина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булавина Ольга

Смерть
Неизвестно
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