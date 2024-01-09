Булавина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 15.03.1922
Сын: Булавин Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Булавин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юля
Отец ребёнка: Булавин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булавин Павел
Отец ребёнка: Булавин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булавин Григорий
Смерть
Неизвестно