Булавин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 15.03.1922
Дата смерти19.02.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1922
Отец: Булавин Григорий
Мать: Булавина Ольга
Рождение ребёнка
15.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булавина Ирина
Львов
Рождение ребёнка
03.08.1952
Сын: Булавин Юра
Мать ребёнка: Булавина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булавина Ирина
Смерть
19.02.2007
Похороны
Неизвестно