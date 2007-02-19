Булавин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавин Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 15.03.1922

Дата смерти

19.02.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1922

Отец: Булавин Григорий

Мать: Булавина Ольга

Рождение ребёнка
15.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булавина Ирина

Львов
Рождение ребёнка
03.08.1952

Сын: Булавин Юра

Мать ребёнка: Булавина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булавина Ирина

Смерть
19.02.2007
Похороны
Неизвестно
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